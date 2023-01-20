Tayland’daki “cinsel ütopyaya” gittiler: İçeride ne yaptıkları tek tek ifşa oldu

ABD merkezli medya kuruluşu Vice, Tayland'da "cinsel ütopya" olarak da bilinen Ko Pha-Ngan adasına giderek yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya serdi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü medya kuruluşu Vice, muhabiri Tir Dhondy’i Londra’dan Tayland’a göndererek gözlerden uzakta olan Ko Pha-Ngan adasında yaşananları bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

“Cinsel ütopya” olarak da bilinen adada yapılan ritüeller, seanslar ve cinsel ilişkilerin bütün detaylarını paylaşan Dhondy, grup cinsel ilişki partilerini ve “cinsellik şifacılarının” yaptıklarını anlattı. Adada bulunan birçok “şifacının” bölgeye gelen turistlerin travmalarını iyileştirdiğini yazan gazeteci bunun için de birçok yöntem ve alet kullanıldığını duyurdu.

Bazı turistlerin kendilerini bağlattığını ve tantrik masaj yaptırdığını belirten Dhondy, “Bu adanın bir tarafında sabaha kadar parti yapılırken diğer tarafta da cinsel şifacılar dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri iyileştiriyor” dedi.

“Tantra adası” olarak da bilinen Ko Pha-Ngan’da çok sayıda şifacının ve uzmanın olduğunu ve adada her an farklı bir etkinlik olduğunu belirten Dhondy bazen katılımcıların transa girdiğini de aktardı.

5 saatlik bir seansta katılımcıların kendilerini kontrol etmeleri ve kontrolü elden bırakmaları için kendilerini bağlattığına dikkat çeken Dhondy, eğitmenlerin ise, “Bu acıyı hissedin, bu acıyla tanışın ve onlardan kurtulun” talimatı verdiğini de dile getirdi.

Gazetecinin katıldığı bir diğer seansta ise Roxi isimli bir kadının tantrik masaj yaparak Yannick isimli bir müşteriyi rahatlattığı belirtildi. Roxi, “Ayağınızdaki bazı noktaları rahatlatarak cinsel isteği artırabilirsiniz” dedi. Adada birçok “şifacı” olduğuna dikkat çekilirken Dhondy’e konuşan bir kişi, “Burada hiçbir kural yok bazen seanslar ve ritüeller iki gün bile sürebiliyor” dedi.

Fakat Ko Pha-Ngan’a gelen turistlerin cinsel saldırı, taciz ve istismara uğrayabildiği de belirtildi. 2019’da bir “eğitim merkezinin” cinsel taciz ve tecavüz iddiaları sonrasında kapılarını kapattığı da belirtildi. Fakat bu eğitim merkezinin daha sonra sessizce tekrar açıldığı kaydedildi.

Öyle ki Facebook üzerinden yazan bir kadının, adada bir adamın kendisine çakralarını açması için cinsel ilişki talebinde bulunduğunu söylediği aktarıldı. Genç gazeteci, “Burada yabancılar sizi elleyebilir ve bu durum çok rahatsız edici. Bazı erkekler bunu anlamış ve kadınlardan faydalanıyorlar” dedi.

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