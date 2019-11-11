Taylor Swift 185 milyon dolar kazancıyla en çok kazanan şarkıcı oldu

Taylor Swift 185 milyon dolar kazancıyla en çok kazanan şarkıcı oldu

Forbes dergisi, 2019'un en çok kazanan isimlerini belirledikten sonra, şimdi de dünyanın en çok kazanan kadın müzisyenlerini açıkladı. En çok kazanan isim, 185 milyon dolarla Taylor Swift oldu.

Forbes dergisi, geçen temmuz ayında, dünyanın en çok kazananları listesini yayınlamış ve listenin birinci sırasında 185 milyon dolarlık kazancıyla şarkıcı Taylor Swift yer almıştı. Kylie Jenner listeye ikinci sıradan girerken, rapçi Kanye West ise 150 milyon dolarlık servetiyle üçüncü olmuştu.

Forbes şimdi de listedeki 100 kişiyi kategorilere ayırdı ve ‘En çok kazanan kadın şarkıcı’, ‘En çok kazanan erkek şarkıcı’, ‘En çok kazanan aktör ve aktrist’lerin isimlerini açıkladı.

Taylor Swift 185 milyon dolarlık servetiyle Haziran 2018 ile Haziran 2019 arası verilerine göre yılın çok kazananı oldu. Beyonce 81 milyon dolarla ikinci, Rihanna ise 62 milyon dolarlık kazancı ile üçüncü oldu. İşte listeye giren diğer isimler…

4. Katy Perry; 57,5 milyon dolar

5. Pink; 57 milyon dolar

6. Ariana Grande; 48 milyon dolar

7. Jennifer Lopez; 43 milyon dolar

8. Lady Gaga; 39,5 milyon dolar

9. Celine Dion; 37,5 milyon dolar

9. Shakira; 35 milyon dolar

EN ÇOK KAZANAN AKTRİS

2019 yılının ‘En Çok Kazanan Aktris'leri açıklandı. Forbes dergisinin hazırladığı listede, Scarlett Johansson, 56 milyon dolarlık ( yaklaşık 322.8 milyon TL) kazancıyla zirveye oturdu. Güzel oyuncuyu, 44.1 milyon dolar ile Sofia Vergara takip etti. Reese Witherspoon ise 35 milyon dolar servetiyle listede üçüncü sırada yer aldı. Nicole Kidman 34 milyon dolarlık kazancıyla dördüncü, Jennifer Aniston ise 28 milyonluk servetiyle beşinci oldu.