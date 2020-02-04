Taylor Swift Miss Ameracana’da yeme bozukluğunu anlattı

ABD’li ünlü popçu Taylor Swift’in kendi hayatın anlattığı ‘Miss Americana’ belgeselinin ilk gösterimi 2020 Sundance Film Festivali’nde yapıldı. Belgeselde en dikkat çeken noktalardan biri, Swift’in yeme bozukluğu hakkında ilk kez konuşması oldu. Belgeselde konuya ilişkin birkaç dakikalık bölümü bulunan genç şarkıcı, yeme bozukluğunun bir dergi kapağıyla tetiklendiğini anlatıyor. “Kendi fotoğraflarımı her gün görmek benim için iyi değildi” diyen Swift, bununla ‘gurur duymadığını’ belirtiyor.

O zamanlar 18 yaşında olan Swift, ilk kez bir dergiye kapak olmuş, kapaktaki fotoğrafta ise hafif göbekli çıktığı için “18 yaşında hamile mi?” başlığı atılmış. Swift bunun ardından yaşadıklarını şöyle anlatıyor “Göbeğin çok büyük göründüğünü hissettiğim bir fotoğraf… Ya da hamile gibi göründüğümün söylendiği. Sonra bu aç kalmamı, daha sonra ise yemek yemeyi bırakmamı tetikledi.”