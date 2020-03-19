Taze fasulye değişik birçok iklimde yetişebilen çok yönlü bir sebzedir. Yeşil fasulye kalori bakımından düşüktür ve kolesterol içermez. Yeşil fasulyenin lif içeriği çok yüksektir ve ayrıca günlük protein gereksiniminin bir kısmını karşılar. Yeşil fasulye ayrıca, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve folik asit almak için kolay bir kaynaktır. Mineraller bağlamında ise kalsiyum, silikon, demir, manganez, potasyum ve bakır bakımından iyi bir kaynaktır. Peki, taze fasulyenin faydaları nelerdir? Taze fasulye neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Taze fasulye ya da yeşil fasulye (Phaseolus vulgaris), özellikle yaz aylarında bolca bulunan, uzun ve berrak bir dokuya sahip olan bir sera sebzesidir. Taze fasulyenin, kalp hastalıkları ve kolon kanseri riskini azalttığı, diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve zararlı serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunduğu görülmektedir. Şimdi, taze fasulyenin faydaları nelerdir? Taze fasulye neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bakalım…

TAZE FASULYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Taze fasulyenin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Taze fasulyenin, kolon kanserine yol açan prekanseröz polipleri önlemede faydalı olduğu ortaya konulmuştur. Taze fasulye tüketimi kanser riskini azaltırken, yüksek lif içeriği sindirim sistemi üzerinde pozitif etki yapar. Lifin belirli türleri sindirim sürecini kolaylaştırır ve sağlıklı bağırsak hareketini destekler. Bu da bağırsak yollarındaki baskıyı azaltır.

* Taze fasulyede bulunan belirli karotenoidler göz fonksiyonunda ve görmede azalmalara yol açan sarı nokta hastalığını önler. Lutein ve zeaksantin gözdeki sarı noktaya odaklanır ve gözün iç çalışmasına herhangi bir baskıyı önlemede kilit rol oynar.

* Taze fasulyede kemik bozulması ve kemik erimesini önlemede yardımcı olan kalsiyum gibi bir takım besleyici öğeler bulunur. Taze fasulye K vitamini, A vitamini ve silikon içerir. Bu bileşenlerin yokluğu kemik kaybını artırır.

* Taze fasulye içeriğinde yüksek miktarda bulunan flavonoid sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltır, bu antioksidan belirli iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

* Bir kadının vücudundaki folik asit seviyesi, bebeğin anne karnında normal ve sağlıklı büyümesi açısından önemlidir. Taze fasulye de folik asit açısından oldukça zengin bir sebzedir.

* Taze fasulye tüketmek cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız için harikalar yaratabilir. Yeşil fasulye, sağlıklı bağ dokularının oluşumu ve tırnakların güçlendirilmesi ve cilt sağlığının arttırılması için önemli olan kolayca emilebilen bir silikon türüne sahiptir.

* Güçlü diüretik özellikleri ile taze fasulye, önemli bir detoks görevi görebilir ve vücudunuzu istenmeyen toksinlerden kurtarmaya yardımcı olabilir.