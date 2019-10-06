TBMM’de çarpıcı öneri: Robotik avcılık

TBMM Hayvan Hakları Komisyonunda doğal yaşam konusunda bugüne kadar hiç gündeme gelmeyen bir konu ele alındı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ’’Avcılar esas olarak kuş, ördek ve benzeri hayvanları yemek amacıyla vurmuyor. Teknoloji ilerledi, avcılar kuş ördek biçiminde gerçeği gibi uçan, kaçan hareket eden robot hayvanları vurarak aktivitelerini sağlayabilirler’’ dedi.

TBMM Hayvan Hakları Komisyonunda doğal yaşam konusunda bugüne kadar hiç gündeme gelmeyen bir konu ele alındı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni bir öneriyi gündeme getirerek, ''Avcılar esas olarak kuş, ördek ve benzeri hayvanları yemek amacıyla vurmuyor. Bu nedenle ilerde robotik avcılık bile düşünülebilir. Yani kuş ördek biçiminde gerçeği gibi uçan, hareket eden robot hayvanlar. Robotik hayvanları vurarak aktivitelerini sağlayabilirler'' dedi.

Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada da bu önerisinin detayları ile ilgili bilgi verdi. “Dünya artık teknoloji ile yaşıyor. Bir robot kuşa, yüzlerce versiyon yüklenebilir. Uçuşu, kaçışı her şeyi yüzlerce versiyon halinde belirlenebilir'' dedi ve şunları söyledi:

ROBOT HAYVANLAR KULLANILSIN

“Doğal hayatı ve havyan neslini korumak için öncelikle belli bölgelerde av sahaları oluşturulup, bunun dışında avcılık yasaklanmalı. Avcılar esas olarak kuş, ördek ve benzeri hayvanları yemek amacıyla vurmuyor. Yani beslenme ihtiyacına ilişkin bir faaliyet değil. Bu nedenle ilerde robotik-mekanik avcılık bile düşünülebilir. Kuş ördek biçiminde gerçeği gibi uçan, hareket eden robot hayvanlar… Avcıların esas amacı vurduğu hayvanı yemek değil ise, oluşturulacak bölgelerde robotik hayvanları vurarak aktivitelerini sağlayabilirler.”