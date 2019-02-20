Tedavi ettiği hastalarının resmini yapıyor

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde eğitimine devam eden 4. sınıf öğrencisi Betül Akça, mesleğindeki başarısının yanında resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor. İlkokulda resim yapmaya başlayan Akça, resme bir süre ara verdi. Üniversite 3. sınıfta gece nöbetinde tedavi etiği bir kediyi çizerek tekrar resim yapmaya başlayan Akça, kimseye belli etmeden yaptığı resimleri hastane duvarlarına asmaya başladı. Resimleri oldukça beğenen arkadaşları ve hocalar; resimleri Betül’ün yaptığını öğrenince şaşırdı. Betül ise çevresinden olumlu tepkiler gelmesi üzerine hastalarının resimlerini yapmaya devam ediyor.

(İHA)