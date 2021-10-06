Tehdit ettiği doktor affetmek için şart koştu

İzmir'de Dr. Ebru Akar, tartışma sırasında kendisini tehdit eden hasta yakınıyla ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alması şartıyla uzlaştı.

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İzmir’de yaşayan Ersin G. hakkında 2019 yılında rahatsızlanan çocuğunu götürdüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde fazla sıra beklediği iddiasıyla tartıştığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar’ı tehdit ettiği suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmaya katılmayan Ersin G. ve avukatı, Dr. Ebru Akar ile iletişime geçip uzlaşmak istediğini söyledi. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekebileceğini belirtti. Akar’ın şartı kabul görünce, alınan 2 tablet bilgisayar, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 15 gün önce iki ilkokul öğrencisine verildi.

Dr. Ebru Akar, “Sanığın ceza almasındansa 2 çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar verdim” dedi.

Uzman Dr. Ebru Akar, “İnsanlar canlarından daha da değerli olan çocuklarını bizlere emanet ediyor. Ancak söz konusu kişi önce koridorda bana sinkaflı sözler söyledi. Odaya gelip, kişiliğime karşı hakaretvari sözler etti. ‘Siz ne biçim doktorsunuz, hasta seçme hakkınız mı var? Sizi videoya çekiyorum, akşam kendinizi ana haber bültenlerinde görürsünüz. Bütün mahalleyi toplayıp geleceğim’ gibisinden birtakım ifadeler söz konusu oldu. Sözlere çok takılmadım, çünkü o sırada pek çok bekleyen hastam vardı ve onları muayene etme derdindeydim. Hatta, ‘Gidip numara alabilirsiniz. Çocuğunuz çok zor durumda ise bu seferlik bakacağım’ dedim. Ancak hasta hala agresif bir tavır içerisindeydi. Akşam odamda bulunan ve serum için gönderdiğim hasta gelip bana ‘O kişi bizi ve sizi videoya çekti’ dedi. Bana emanet edilen bir çocuğun mahremiyetinin zedelenmesi beni çok rahatsız etti. Beni asıl rahatsız eden buydu ve şikayetçi oldum” diye konuştu.

“2 ÇOCUĞUN SEVİNMESİ DAHA ÖNEMLİ””

Olayın ardından mahkemeye çıktıklarını ve karşı tarafın salona gelmediğini ifade eden Dr. Akar, “Avukatıma uzlaşmak istediklerini söylemişler. Ceza almasındansa 2 fakir çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar aldım. Ardından 2 çocuğa tablet bilgisayar alması karşılığında onu affedeceğimi söyledim. O da kabul etti” dedi. (DHA)