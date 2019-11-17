Tehlike büyük: İnternetten ilaç satılıyor

İnternet alışveriş siteleri şimdi de ilaç satışına başladı. TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Halk sağlığı açısından büyük tehlike var. Elbise, ayakkabı, gıda gibi ürünlerin satıldığı online platformlarda ilaç satışı da başladı" dedi.

İnternet alışverişi yaygınlaştıkça, internet siteleri de usulsüz biçimde ilaç satmaya başladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, internet üzerinden yapılan ilaç satışlarının halk sağlığı açısından büyük tehlike yarattığını belirtti.

Saydan, yasa gereği Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı tüm ilaçların sadece eczanelerde kontrollü şekilde verilmesi gerektiğini belirterek, bu tür internet sitelerine için yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Saydan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Son dönemde online satış kanalları üstünden ilaç satışı yapılıyor. Vatandaşlarımız bu platformlardan kontrolsüzce ilaçlara erişebiliyor ve geri dönüşü olmayacak sorunlar yaşanıyor” dedi ve şunları söyledi:

“İnternetten ve ehil olmayan kişilerden alınan ilaçlar vatandaşların sağlığını bozduğu için, devlet daha fazla tedavi ve ilaç parası ödemek zorunda kalıyor. İlaç, eczacıların uzmanlık alanıdır. Bitkisel ya da kimyasal yoldan elde edilmiş olsun bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek eczacılık mesleğidir. Her türlü ilacı kullanırken eczacınıza danışmanız gerekir. İlaç; internet reklamı ile kullanılamaz, ölümcül sonuçlar doğurur.”