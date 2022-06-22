Tek bacakla 26 yıldır çobanlık yapıyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan Olgun Yıldız, çocuk yaşlarda kesilen bacağı nedeniyle 26 yıldır tek bacağıyla çobanlık yapıyor.

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Kürtün ilçesine bağlı Şendere köyünde ailesiyle yaşayan Olgun Yıldız’ın (33) sağ bacağı 7 yaşında diz kapağında çıkan tümör nedeniyle kesildi.

Köyde tek geçim kaynağı hayvancılık olan 4 kişilik hanenin en küçüğü olan Olgun Yıldız, ailesinin geçimini sağlamak için 9 yaşında çobanlık yapmaya başladı.

Koltuk değnekleriyle Kuzugölü Yaylası'nda her gün 15 kilometre yürüyerek ailesine ait küçükbaş hayvanları otlatan Yıldız, çobanlığın kendisinde bir tutku haline geldiğini ve dağlarda gezerken sağ bacağının yokluğunu hiç hissetmediğini söyledi.

Olgun Yıldız, “Bacağımı ortaokulun sonunda ufak bir top oynamadan ve çit demirlerine çarptıktan sonra oldu. Önce fazla önemsemedim ama 2-3 ay sonra ağrı yapmaya başladı. Trabzon’a doktora gittik, ‘tümör oluştu keseceğiz’ dediler ve beni Ankara’ya sevk ettiler. Orada tedavi gördüm 6 ay kurtaramadılar kestiler. Ondan sonra hastalığı da yendik. Bir sıkıntımız yok çok şükür. İki bacaklı gibi tek bacakla da bu dağları geziyorum” dedi.

Çobanlığın ve hayvancılığın bir sevgi meselesi olduğunu dile getiren Olgun Yıldız, “Bu iş sevgi, zevk meselesi. Bu işi içinden gelerek yapacaksınız. Koyunu sabahtan salıyorum, dağ yukarı yayıyorum. Öğle vakitlerinde tekrar evin yanlarına getiriyorum yemeğimizi yedikten sonra tekrar dağa doğru gidiyoruz. Alıştım, iki bacağım varmış gibi dağdan dağa geziyorum. Akşam evime gittiğimde sıcak çay demlendiğinde hayat bu işte. 10-15 kilometre yol gidiyorum ama değiyor” diye konuştu. (İHA)