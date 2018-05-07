Tek başına koca bir orman yaptı

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Kendisini bilime ve doğaya adayan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olan Prof. Dr. Yılmaz Ergün, Balcalı Yerleşkesinde bulunan boş alanları belirleyerek yeşillendirmek için kolları sıvadı. Boş durmayarak yeşil alan içinde çalışmalar yapan Ergün, tıp biliminden arta kalan zamanlarını ağaç dikmek ve bakımını yapmakla geçirdi. Doğaya olan aşkıyla Prof. Dr. Ergün, Çukurova Üniversitesi yerleşkesine 35 bine yakın ağaç dikerek orman olmasını sağladı.

Aynı zamanda Dağcılık Federasyonu üyesi Prof. Dr. Yılmaz Ergün, “26 Şubat 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ormanı'nı oluşturarak ortalama 17 bin fidan diktik. Kuruyan kırılan ağaçların yerine kendi ellerimle hep yenilerini diktim. Öğretim üyelerinden orman için o günün parasıyla 56 milyon TL para topladım. Bu ancak 600 ağacı ve bunun 3 yıllık bakımını karşılıyordu. Yeni kaynaklar arayarak orman tabelası direğine para veren kişilerin isimlerini yazdım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra ÇÜ Karadenizliler Ormanı'nı kurdum. 18 Mart 1997'de Adana'da yaşayan Karadenizlilerden destek alarak göl manzaralı bu güzel yere 6 bin 500 üzerinde ağaç diktik. Ve son olarak ÇÜ Prof. Dr. Yılmaz Ergün – Müzeyyen Ergün Ormanı'nı oluşturdum. 1 Nisan 1998'de ağaç dikimine başladım. 24 yıl sonra bu alanı devasa bir orman alanı olarak görmekten mutluluk duyuyorum.”

İHA