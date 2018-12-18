Tek gözlü kedi sahiplendirildi

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Tepebaşı Belediyesi halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan sokak hayvanları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Doğal Yaşam Merkezi'nde düzenli olarak yapılan kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları ile sokak hayvanlarının nüfusu kontrol altına alınırken, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tedavileri tamamlanan yardıma muhtaç hayvanlar, bulundukları yerlere bırakılmadan önce sahiplendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Özellikle trafik kazası nedeniyle veya doğuştan engelli olan hayvanlara özel ilgi gösterilip sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çaba sarf ediliyor. Tepebaşı sakinleri de sahiplendirme çalışmalarına büyük destek veriyor. Tedavileri yapılan sokak hayvanları, gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuva bulma şansı buluyor.

Son olarak tek gözü yaralı olan 5 aylık dişi sokak kedisi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki tedavisinin ardından Arife Karaca isimli hayvansever tarafından sahiplenildi. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Yenibağlar Mahallesi'nden alınarak 15 günde tedavisi tamamlanan kedi, sıcak bir yuvaya kavuşturulmuş oldu. Merkez yetkilileri Arife Karaca'ya gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ederken, “Vatandaşlarımız pet shoplardan hayvan almadan önce barınaklara gelip hayvanları görebilirler. Mutlaka istedikleri gibi bir hayvan bulacaklardır. O yüzden satılmak almak yerine sahiplenme yolu tercih edilmeli. Sahiplenme ile bir taraftan vatandaşlarımıza sevecen bir dost kazandırırken diğer taraftan da yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da sıcak bir yuva sağlanmış oluyor” ifadeleri kullandı.

Doğal Yaşam Merkezi'nde her yıl bakım ve tedavileri gerçekleştirilen binlerce hayvan sahiplendirilerek bir yuvaya kavuşturuluyor.