Tek ısırığı öldürüyor! Kahramanmaraş’ta sürü halinde görüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, sürü halinde görüntülendi.

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Tek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği bilinen koca engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Doğu Akdeniz’de yaşıyor.

10’DAN FAZLA ENGEREK BİR ARADA

Elbistan’da da varlıkları bilinen ancak şimdiye kadar çok nadir görülen koca engerek, Sarıçiçek Yaylası’na kenger toplamaya çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Yaylaya giden Mehmet Ceyhan isimli genç, kenger topladığı sırada bir kaya oyuğunda birbirine sarılmış 10’dan fazla engerek yılanını gördü.

“HEM ÜRKÜTÜCÜ HEM ÖZEL BİR KEŞİF OLDU”

Ceyhan, “Benim için hem ürkütücü hem de özel bir keşif oldu. Bu kadar çok yılanı ilk kez bir arada gördüm. Yaptığım araştırmada engerek yılanı olduğunu öğrendim. 10’dan fazla yılan vardı” dedi.

Yapılan incelemede, yılanların Türkiye’nin en ölümcül zehire sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek olduğu belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, koca engereklerin yaşadığı yuva ve bölgeyle ilgili detaylı inceleme başlatacak. (İHA)

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