Tek kare için günlerce bekliyor

Kuşları fotoğraflamak büyük bir sabır istiyor. Çünkü bazen tek bir kare çekebilmek için saatlere hatta günlerce aynı yerde beklemek gerekiyor. 5 yıldır bu işe gönül veren Okan Akyürek, şimdiye kadar 190 türü fotoğraflamayı başardı.

MUSTAFA SARIİPEK

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Fotoğrafçılık, zor ve büyük emek isteyen bir sanat dalı…

Kuş fotoğrafçılığı ise diğer alanlara göre çok daha meşakkatli bir mecra. Çünkü pahalı ekipmanlar, türlere dair geniş bir bilgi birikimi ve çekim yapılan bölgeyi iyi tanımanın yanısıra çok büyük sabır da istiyor.

Tek bir kare yakalamak için saatlerce hatta günlerce bir noktada sabit kalmayı gerektiriyor. Belli bir türü görüntülemek için uzun süre bekledikten sonra istenilen kalitede bir fotoğraf yakalayamama ihtimali de az değil.

Yıllarca ulusal gazetelerde birinci sayfaları tasarlayan ve o dönemden beri fotoğrafın gücüne inanan Okan Akyürek de bu işe gönül vermiş insanlardan biri. 5 yıldır kuş fotoğrafçılığı ile uğraşan Akyürek bugüne kadar 190'a yakın kuş türünü görüntülemeyi başardı.

FOTOĞRAFIN KALİTESİ DE ÖNEMLİ

Akyürek, “Benim için çektiğim kuşun sayısı değil, fotoğrafın niteliği, kompozisyonu daha önemli. Kuşun hareketini, pozisyonunu o anki ışığın durumu ile alan derinliğini vererek iyi bir kadraj içine sığdırmak, estetik ve sanatsal fotoğrafları daha değerli. Çektiğim her fotoğrafın bir hikayesi var. Bu hikayeleri türleriyle birlikte ölümsüzleştirmek için bir kitapta toplamayı düşünüyorum” diye konuştu.

Çektiği her yeni türün kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Akyürek, “Hobiden çok terapi niteliğinde bir uğraş olarak görüyorum. Hangi kuş nerede, ne zaman görünmüş, hangi ay göç ile ülkemize geliyor, hangi bölgede sıklıkla yaşıyor? Bunları bilmek ve bu konuda bilgi ve tecrübe edinmek gerekiyor” vurgusu yaptı.

KUŞLARI DA BÖLGEYİ DE BİLMEK GEREK

DOĞA ve fotoğraf tutkunu Akyürek'e göre kuşları bilmek kadar çekim yapılan bölgeyi tanımak da önemli. Akyürek “Aradığımız türün üreme ve kuluçka dönemlerini iyi bilmek, ilgili kaynakları araştırmak gerekiyor. Bu iş, diğer fotoğraf dallarına nazaran en zor dallardan biridir. Öncelikle zaman, sabır ve pahalı ekipman gerekiyor.

Çekilecek net ve keskin bir fotoğraf için saniyenin onda biri çok önemli. Kuş fotoğrafçısı ekipmanını iyi tanımalı, anlık gelişen hareketleri iyi gözlemleyebilmelidir.

Çekimini yapacağı kuşları iyi tanımalı, bulunduğu çevre hakkında bilgi sahibi olmadan çekim yapmamalıdır. Bu hem kendisi hem de karşılaştığı türler için tehlikeli olabilir” tavsiyelerinde bulundu.

ÇEKİMDE DOĞA RAHATSIZ EDİLMEMELİ

Akyürek'in dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise çekim yaparken doğanın düzenini bozmamak. Kuş fotoğrafları çekmek için başka bir disiplin ve düzen gerektiğini hatırlatan Akyürek, “Bir türün ya da canlının fotoğrafını çekerken çevrelerindeki doğal yaşam alanlarına zarar vermemeye ve onları rahatsız etmemeye özen gösterilmeli.

O bölgeden ayrılırken de aynı hassasiyetle geldiğimizde nasılsa öyle bırakmalıyız. Bir kuş yuvasının etrafındaki dalları kesmek bile o türün yaşam alanı için son derece sakıncalı bir davranış nedenidir.

Bu sebeple bu minik canlılara zarar vermemek ve kamuflaj desenli kıyafetler giymek son derece önemlidir. Her zaman fotoğrafını çektiğiniz canlıların kendi yaşam alanlarında olduğunu ve ayrıldıktan sonra yine orada olacağını unutmamak gerekiyor” diye konuştu.