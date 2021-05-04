Tekirdağ’da bir derede yüzlerce balık ölüsü bulundu

Malkara Çimendere Mahallesi ile aynı adı taşıyan derede son günlerde balık ölümleri yaşandı.

Su yüzeyinde ve kıyılarda irili ufaklı yüzlerce balık telef olmuş halde bulundu. Durum derhal yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Dere suyundan ve balıklardan örnek alındı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olayın kesin sebebi henüz bilinmiyor.

Mahalle sakinleri ise ölümlerin bölgedeki fabrika atıklarından kaynaklandığını ileri sürüyor.

“TARLAMIZI SULUYORUZ”

Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, “Bu güzelim dereden tarlamızı suluyoruz. Şu an dere çok kirli ve yüzlerce balık ölüsü var. Yazık günah değil mi?” diyerek tepkisini dile getirdi. (İHA)