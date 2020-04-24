Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tekirdağ’da güvercinleri zabıta besledi
Tekirdağ’da güvercinleri zabıta besledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde vatandaşların evlerinde kaldığı görüldü. Meydanda bulunan yüzlerce güvercini ise zabıta ekipleri besledi. 
Yaşam 24 Nisan 2020 - 14:44

İçişleri Bakanlığı´nca corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri ilçede kaldırım ve meydanları ilaçlı su ile yıkadı. Cumhuriyet Meydanı’nda yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce güvercini ise zabıta ekipleri besledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, corona virüsü salgını nedeniyle tedbirlere uygulama devam ettiklerini ve tüm ilçelerde ilaçlamaların yapıldığını söyledi.  DHA

Etiketler