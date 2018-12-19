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Tekirdağ’da okullara kar tatili
Tekirdağ’da okullara kar tatili
Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi.
Yaşam 19 Aralık 2018 - 11:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okulların 1 buçuk gün tatil edildiği açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1.5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır” denildi.
(İHA)

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