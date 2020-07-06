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Tekneden caretta carettaları beslediler
Tekneden caretta carettaları beslediler
Antalya'da, tur teknesiyle denize açılan yerli turistler, karşılaştıkları 2 yetişkin caretta carettayı besleyerek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. 
Yaşam 6 Temmuz 2020 - 11:56

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölge Adrasan’dan tekne ile denize açılan tatilciler, Suluada’da 2 yetişkin caretta caretta ile karşılaştı. Tekneden attıkları makarna ve ekmek parçalarıyla caretta carettaları yanlarına çeken turistler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Caretta carettalar, kimi zaman su altına batıp, gözden kayboldu. Kısa süre sonra tekrar su üzerine çıkıp, yiyecekleri yiyen caretta carettalar, daha sonra gözden kayboldu. DHA

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