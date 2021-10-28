Teknolojik çoban!

Bursa'da ormanın içine kurduğu kulübesinde tavukları ve keçileriyle yaşayan çoban, dereye kurduğu mini hidroelektrik santraliyle kendi elektriğini üretiyor. Kulübesinde akşamları keyifle televizyon izleyen çoban gündüzleri de elinden düşürmediği akıllı telefonunu şarj ediyor.

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çocukluğundan itibaren çobanlık yaparak geçimini sağlayan Zekeriya Demir, onlarca keçiyi yerleşimden uzakta ormanların içinde güdüyor.

Keçilerini dağlarda doğal olarak beslemek için ormanda yaptığı kulübesinde yaşayan Demir, burada teknolojiden yararlanmak için kendi elektriğini üretiyor.

Kulübesinin yanından akan suya düzenek kuran çoban, suyun akış kuvvetiyle elde ettiği elektriği kulübesinde televizyon izlemede, telefonlarını şarj etmede ve buzdolabında kullanıyor.

Zekeriya Demir, “Ormanın içine yaptığım kulübemde yaşıyorum. Dağda teknolojiden uzak kalmamak için de elektrik üretmeye karar verdim. Kulübemin yanından akan dereye düzenek kurup suyun kuvvetiyle elektrik ürettim. Elektriğe hiç para vermiyorum” dedi. (İHA)