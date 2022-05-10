Telefonu nasıl tuttuğunuz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

Telefonunuzu nasıl tuttuğunuz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor olabilir...

Sozcu.com.tr

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Her gün belki de en çok zaman geçirdiğimiz şey cep telefonları. Artık hayatımızın her anını cep telefonlarına yüklüyor, sevdiklerimizle paylaşıyoruz.

Yaptığımız her şeyin kişiliğimizin bir yansıması olduğunu düşündüğümüzde, cep telefonuyla olan ilişkimizin de kişiliğimiz hakkında ipuçları taşıyor olması içten değil..

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan kişilik testlerine bir yenisi daha eklendi. İngiliz The Sun gazetesi, cep telefonunu tutma şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları taşıdığını ortaya koydu.

Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran kişilik testine göre, telefonunuzu nasıl tuttuğunuz bile gerçekte kim olduğunuz hakkında bir şeyler söyleyebilir.

Öncelikle fotoğrafa bakın ve telefonunuzu nasıl kullandığınızı seçin. Tek elle ve baş parmakla mı telefonunuzu kullanıyorsunuz yoksa iki eliniz de telefonda mı?

KİŞİLĞİNİZ HAKKINDA İPUÇLARI VERİYOR

Yapılan araştırmalara göre en yaygın telefon kullanımı tek elle. Yani birinci fotoğraftaki gibi baş parmağı telefon ekranında gezdirirken aynı el ile telefon tutmak en yaygın kullanım şekli. Uzmanlara göre, eğer tek elle telefon kullanan biriyseniz, daha kaygısız, mutlu ve kendinden emin birisiniz, hayatın size sunduklarını kabul etme ve şikayet etmeme gibi bir özelliğiniz hatta yeteneğiniz var. Yeni şeyler denemeye açıksınız. Kendi konfor alanınızın dışına çıkmak sizin için o kadar da zor değil…

Eğer ikinci resimdeki gibi telefon kullanıyorsanız, yani baş parmağınızla telefon ekranında gezinirken diğer elinizle telefonunuzu tutuyorsanız, daha pragmatik ve sezgilerine güvenen birisiniz. Arkadaşlarınız ve aileniz arasında daha ‘bilge’ bir yapınız var. Size danışmayı, sizden akıl almayı seviyorlar…. Aynı zamanda risklere çok açık biri değilsiniz. Risk alıp çok para kaybetmektense dikkatli olmayı tercih edersiniz. Diğer insanlarla empati kurma yeteneğiniz de oldukça gelişmiş. Ayrıca, arkadaş ve aile ortamında da sevdikleriyle ilgili ve yardımsever birisiniz.

TELEFON DEYİP GEÇMEYİN…

Telefonunuzu üçüncü resimdeki gibi iki eliniz ve parmaklarınızla tutuyorsanız, bu zorluklara daha hızlı çözümler bulabildiğiniz anlamına gelir. Farklı ortamlara uyum sağlamayı başarabilen birisiniz. Ayrıca dikkat çeken ve enerjik bir yapınız var. Ancak duygusal hayatınıza biraz dikkat. Birini etkilemekte zorlanabilirsiniz….

Son olarak telefonunuzu işaret parmağınızla kullanan biriyseniz (son resimdeki gibi) inanılmaz bir hayal gücüne sahipsiniz. İnsanları orijinal fikirlerinizle etkilemekte üstünüze yok. Hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin, çok başarılı olma yolunda önünüz çok açık. Dışa dönük olsanız da, zaman zaman enerji dolmak için kendinizi izole etmeyi seçebilirsiniz. İkili romantik ilişkilerde biraz utangaç birisiniz. Adımları genellikle karşı taraftan bekliyorsunuz, ama yine de kendinizi kapatmıyorsunuz….

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