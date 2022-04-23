Telefonunu almak isterken tuvalete düştü

ABD’de düşürdüğü cep telefonunu almak isterken tuvaletin içine düşen bir kadın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Washington eyaletine bağlı Brinnon kasabasında bir kadın, cep telefonunu almak isterken tuvaletin içine düştü. Seattle'ın kuzeybatısındaki ormanlık bölgede umumi tuvalete düşen kadın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Kadının düşen cep telefonunu bulmak için tuvaletin oturak bölümünü söktüğü, ancak tam telefonu bulduğu sırada içeri düştüğü belirtildi. Olay sırasında yalnız olan kadının lağıma düştükten sonra 10-15 dakika boyunca dışarı çıkmaya çalıştığı ve bulduğu telefonla 911'i arayıp yardım istediği aktarıldı.

Yetkililer, halat yardımıyla lağımdan kurtarılan kadının yara almadığını kaydetti.