Telesiyej arızalanınca asılı kaldılar

Saklıkent’te bugün saat 11.00 sıralarında kayak yapmak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej, hareket ettikten yaklaşık 3 dakika sonra arıza yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu telesiyejdekiler havada bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu sırada bazı kişilerin fenalık geçirdiği belirtildi.

KAR ARACI GÖNDERMEDİLER İDDİASI



Telesiyejin onarım çalışmaları sürerken kendilerini ara bir tepede indirdiklerini belirten bir vatandaş, kayak yapamadıklarını ve geri inmek için kar aracı gönderilmesini istediğini belirterek, “Tepede ara bölümde indirdiler bizi. Bize kar aracı göndermelerini istedik, ama göndermediler. Yuvarlanarak inmek zorunda kaldık” dedi.

“ŞU AN İÇİN HER HANGİ BİR AKSAMA YOK”



Kayak merkezi yetkilileri, voltajda yaşanan düşüklük nedeniyle 35 dakikalık bir sorun yaşandığını belirterek, “Onu da hemen giderdik şu an için herhangi bir aksama ya da sorun yoktur” dedi.



(DHA)