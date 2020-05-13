Televizyon kabloları nasıl gizlenir?

Modern bir evde yaşayan elektronik tutkunları için kabloların yığılması kaçınılmazdır. Özellikle ünitelerde, duvarda ya da TV sehpasında yerini alan televizyonlar ona bağlı birçok kablo ile karmaşık ve rahatsız edici bir görünüme neden olur. Peki bu kablo ormanından kurtulmak için hangi yöntemleri uygulayabiliriz? İşte evinizin görünümünü olumsuz etkileyen dağınık kabloları saklama yöntemleri…

TV KABLOLARINI SAKLAMAK İÇİN YER DÖŞEMELERİ İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Tv kablolarınızı gizlemek için yer döşemeleri veya süpürgelikleri kullanabilirsiniz. Böylelikle masrafsız, pratik ve hızlı bir sonuca kavuşabilirsiniz.

Televizyon kablolarınızı laminantların altına saklayabilirsiniz. Laminantları sökmek zor ve uğraştırıcı geliyorsa o halde süpürgelikleri kullanabilirsiniz.Süpürgelikler rahatlıkla takılıp çıkan parçalardır. Bu nedenle televizyon kablolarınızı pratik bir şekilde süpürgeliklere gizleyebilirsiniz. Televizyon kablolarınıza uygun boyutta süpürgeliği sökerek süpürgelerin boşluklarına kabloları yerleştirip süpürgelikleri tekrar yerine takabilirsiniz.

TV KABLOLARINI DÜZ GÖRÜŞTE GİZLE

Duvara monte edilen televizyonlardan sarkan kablolar sizi ekrandakilerden uzaklaştırıyorsa kablo kılıfları ile gizleyebilirsiniz. Bu tip plastik parçalar doğrudan duvara monte edilerek kabloların gizlenmesi sağlanır.

Tv kablolarını etkili bir şekilde gizlemek için, ekranın tabanını ve zemin arasındaki duvar aralığını ölçün. Ardından üreticinin talimatlarına göre vidalarla duvara monte ederek tv kablolarını kanalın içine yerleştirin ve kapağı üstüne kapatın. Kordon kapakları genellikle duvarınızın rengine göre beyaz ve metalik renklerde satılır. Ancak duvarınızla aynı renkte (Lateks bazlı boya kullanarak) sorunsuz bir şekilde uyum yakalayabilirsiniz.