Televizyon programında şaşırtan itiraf: 38 çocuk doğrudum!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yan rollerden birinde görev alan Serap Çelikunal şaşırtan bir itirafta bulundu ve yardım istedi. Bir televizyon programına başvuran Çelikunal toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi. Serap Çelikunal, kayıp oğlunun bulunması için yardım istedi...

Uzun süre tiyatroculuk yapan Serap Çelikunal bir süredir Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yan rollarde görev alıyordu. Bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla şaşkınlık yaratan Serap Çelikunal, 38 çocuk doğruduğunu ve bunlardan 28’inin öldüğünü söyledi. Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için Müge Anlı’ya başvurdu. Oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi, kayıp oğlu Ramazan Çelikunal için arama başlatıldı.

ÇOĞUNLUKLA ÜÇÜZ VE DÖRDÜZ

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi’nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı’da çarpıcı açıklamalarda bulundu. 14 yaşında evlendiğini söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.