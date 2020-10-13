TEMA: Madencilik yasa değişikliği endişe verici

TEMA Vakfı, önceki hafta TBMM Başkanlığına sunulan ve bugün komisyonda görüşülmeye başlanacak olan enerji piyasaları ile ilgili değişikliklerin yanı sıra madencilik faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin endişe verici olduğunu belirtti. Yasanın çevre ve insan sağlığı lehine tekrar ele alınmasını talep etti.

Tema Vakfı, bu gün TBMM'de komisyonlarda görüşülecek olan maden yasasında değişiklik yapılmasını teklif eden ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' için endişelerini dile getirdi. Kanun teklifiyle önerilen değişikliklere dikkat çeken TEMA Vakfı, yetkilileri sorumlu davranmaya davet etti.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI LEHİNE ELE ALINMALI

TEMA Vakfı açıklamasında, değişikliklerin çevre ve insan sağlığı lehine ele alınması gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“Orman Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, uygulamadaki cezai süreçlere rağmen mevcut madenlerin yüzde 72'sinde sınır aşımı tespit edildiği ifade edilmişti. Yeni düzenleme ise sınır aşımlarını teşvik edecek ve meşrulaştıracak bir zemin oluşturuyor. Ülkemizin doğal varlıklarını ve insan sağlığını hiçe sayan bu değişikliklerin kabul edilmemesini ve mevcut hali ile zaten çevre ve insan sağlığını korumaktan çok uzak olan mevzuatın çevre ve insan sağlığı lehine tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Yetkilileri bu sorumlulukla harekete geçmeye davet ediyoruz.”