TEMA’dan Kaz Dağları uyarısı: “Siyaset üstü bir durumdur”

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Kaz Dağları’nda devam eden doğa mücadelesi hakkında bir takım uyarılarda bulundu.

Mücadelenin siyasetin ötesinde tutulması gerektiğinin altını çizen Ataç şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi yaşamımızı doğal varlıklara borçluyuz. Bizlere düşen ise kendi yaşamımızın ve gelecek nesillerin yaşamının devamı için doğanın korunmasıdır. Gelecek nesillerin bize emaneti olan toprak, hava, su, yeşil örtü ve tüm canlıları koruma, bir doğa ve ülke meselesi olarak görülmeli ve mutlaka siyaset üstü tutulmalıdır. Bu nedenle tüm siyasi parti başkanlarımızdan grup milletvekillerini ve yerel yöneticilerini; tüm sivil toplum kuruluşları başkanlarımızdan ise tüm destekçilerini bu konuda hassasiyet gösterilmesi için yönlendirmelerini rica ediyoruz. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar tüm tarafların tarih önündeki sorumluluğu olacak ve bu sonuçlardan tüm ülke etkilenecektir”dedi.