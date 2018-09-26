Temizliğe gittiği evde yarışmaya katıldı, hayat hikayesiyle şaşırttı

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30 yaşındaki Hamide Eda Demir, evinde misafir ettiği konuklarına lezzetli yemek sunmak üzerine kurgulanmış olan Yemekteyiz adlı yarışmaya katıldı. Kaşındaki piercinglerle dikkat çeken 5.5 yaşında bir çocuk annesi Hamide Eda Demir hayat hikayesiyle şaşırttı.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ

Dört yıl önce eşinden ayrıldığını ve sonrasında hayatına devam ettirmek adına ev temizliğine gittiğini söyleyen 30 yaşındaki Eda Hanım, muhasebe işiyle uğraşmış, pansiyon işletmiş ve bir dönem personel servisi şoförlüğü bile yapmış… Hamile olduğunu öğrendikten sonra şoförlüğü bıraktığını söyleyen Hamide Eda Demir, yarışmacıları ve program ekibini ise üç yıldır temizliğine gittiği evde misafir etti. Kaşının üzerindeki piercinglerle ilgili de konuşan Eda Hanım, program sunucusu Onur Büyüktopçu’nun ‘hiç acıtmadı mı?’ şeklindeki sorusuna acı çekmekten hoşlandığını, fırsatı olsa tüm vücuduna taktırmak istediğini söyleyerek gerek Büyüktopçu’yu ve gerekse ekran karşısındakileri şaşırttı.