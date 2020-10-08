Temizlikçilikten milyonerliğe…

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğan Turabi Yıldız, Almanya'daki mücadelesine temizlikçi olarak başladı. Şimdi ise, 900 kişinin çalıştığı milyonlarca euro cirosu olan TIP-TOP şirketinin sahibi.

Türkiye’den Almanya’ya 32 yıl önce giden Turabi Yıldız, çalıştığı Tip-Top Autoaufbereitung adlı oto temizliği firmasını satın alarak kendi işinin patronu oldu.

Temizlikçi olarak 5 yıl çalıştığı iş yerinin patronu olan Yıldız, başarı öyküsünü anlattı:

* Almanya’ya geldikten sonra Neuss şehrinde temizlik işçisi olarak çalıştığım şirketi satın aldım.

* Otomobil sektörünü iyi takip ettik. Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik.

* Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık.

* Almanya’nın dev lüks araç markalarının kayıtlarına girmek, oralardan iş almak kolay iş değil. Bunu başardık, 25 yıldır da sektördeyiz.

YILLIK CİROSU 40 MİLYON EURO

* Eylül 2020 itibarıyla da bünyemize kattığımız yeni işlerle, şirketimiz iki kat büyüdü ve çalışanımızın sayısı da 900’ü aştı.

* 2011 yılında 5 milyon yıllık cirosu bulunan şirketimizin yıllık cirosu 40 milyon euro’yu buldu.

Neuss şehrinin Belediye Başkanı Reiner Breuer geçen günlerde Tip-Top Autoaufbereitung merkez ofisini ziyaret ederek, başarısından dolayı Turabi Yıldız’ı kutladı. (DHA)