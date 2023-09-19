Temsili Nasrettin Hoca göle maya çaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuruyarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Beyşehir Gölü'ne temsili Nasrettin Hoca maya çaldı.

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Beyşehir Kadın ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan temsili olarak Nasrettin Hoca kıyafeti giydi ve göle maya çalarak kuraklığa dikkat çekti.

Temsili Nasrettin Hoca, “Akşehir’den Beyşehir Gölü’nü ziyarete geldim ama gördüm ki göl kurumuş, göl diye bir şey kalmamış. İnşallah su çalacağız göle. Tutarsa kurumayacak inşallah” dedi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği’nden Özen Kalaycı da Beyşehir Gölü’nün kurumasının hem yakın coğrafyasındaki sulak alanlar ve tarımsal sahalar hem de Türkiye açısından son derece olumsuz etkileri olacağını söyledi.

Kalaycı, “Beyşehir Gölü, göçmen kuşların durakladığı, mola verdiği önemli bir alan. Bu nedenle Beyşehir Gölü’nün kuruması orta vadede ülkemizin ekolojik dengesini de son derece olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, ellerinde “Beyşehir Gölü’ne sahip çık”, “Suyuna sahip çık, geleceğini koru”, “Beyşehir Gölü kupkuru”, “Göl olmazsa çöl olur”, “Göl hayattır, hayatını karartma”, “Göl kenarında geçti bizim çocukluğumuz Beyşehir Gölü’dür bizim umudumuz” yazılı pankartlar taşıdı. (AA)