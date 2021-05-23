Tenenbaum Ailesi’nin evi aylık 20 bin dolara kiraya verilecek

Gene Hackman, Bill Murray, Alec Baldwin, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Anjelica Huston ve Danny Glover gibi birbirinden başarılı oyuncunun rol aldığı ve sıra dışı yönetmen Wes Anderson’ın yönettiği filmde kullanılan ev çekimlerden bu yana yenilendi ve artık yeni sahibini bekliyor.

Jacob D. Butler tarafından yenilenen ve Adolph Hoak tarafından tasarlanan 339 Manastır Bulvarı’nda bulunan 6.000 metrekarelik mülk, ABD’li avukat Charles H. Tuttle’ın eviydi.

Anderson’a göre, o ve ekibi evi keşfettiğinde, malikane başta boştu; ancak 460.000 dolara satın alınmıştı. Alıcı Willie Woods, Anderson’ın mülkü altı aylığına kiralamasına izin verdi.

Anderson, filmin vizyona girdiği dönemde Observer’daki röportajında, “Basmakalıp olmayan bir New York evi olması gerekiyordu” olarak evi tanımladı.

Altı yatak odası, dört buçuk banyo, bir oturma odası, bir yemek odası, bir hizmetli mutfağı, bir şefin mutfağı ve bir bahçesi olan evde, asansör de bulunuyor. Anderson ve ekibi, filmin çekimleri sırasında evin duvarlarını ve salonunu birçok tuhaflık ve karakter detayıyla süslemeyi başardılar.

Ayrıca, The Royal Tenenbaums’un 20. yıl dönümüne özel canlı ve sanal olarak bir etkinlik de gerçekleşecek.

İlginizi Çekebilir Baba filminin ikonik malikanesi 105 milyon dolarlık indirimle yeniden satışta