Terapiye gitmeyen Bill Cosby’nin şartlı tahliye dilekçesi reddedildi

2018’de görülen davada ünlü komedyen Bill Cosby, 3 yıldan 10 yıla hapis cezasına çarptırılmıştı. Pennsylvania şartlı tahliye kurulu, Cosby'nin cinsel saldırganlar için hazırlanmış terapi programına katılmayı reddetmesini gerekçe göstererek, ağırlaştırılmış 10 yıl hapis cezasından serbest bırakılma dilekçesini geri çevirdi.

Eyalet şartlı tahliye kurulu sözcüsü Laura Treaster, “Chasing Cosby” kitabının yazarı Nicole Weisensee Egan’ın Facebook paylaşımıyla duyurduğu kararı doğruladı. Cosby’nin bu programa katılmaması halinde kurulun, tekrar şartlı tahliyeyi düşünmeyeceğini söyledi.

Cosby’nin sözcüsü Andrew Wyatt, bu sonucu beklediğini söyledi: “Reddedileceğini biliyorduk. Beni aradı ve kursa katılmazsa reddedileceğini söyledi. Masumiyetini başından beri korudu.”

83 yaşındaki Cosby, cezasının üç yıllık asgari süresini tamamladıktan sonra 25 Eylül’de şartlı tahliye için uygun hale gelecekti.

“Amerika'nın Babası” olarak bilinen bir zamanların sevilen komedyeni, cezasını Phoenix'teki eyalet cezaevinde çekiyor. Hakkında 50’den fazla kadının suçlaması olmuştu.

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