Terk edilen köpeğe anne adayı sahip çıktı

Eskişehir'de motosikletli 2 gencin kafasından öperek yavru köpeği araziye bırakma görüntülerinin ardından harekete geçen hayvanseverler, köpeği buldu. Ölüme terk edilen köpeğe 8 aylık anne adayı sahip çıktı.

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ESTİM Toptancılar Sitesi yakınlarındaki bir tarlaya motosikletle gelen iki genç, yanlarında bulunan köpeğin kafasından öptükten sonra bırakıp gitti. Gençlerin hızla uzaklaştığını fark eden köpek, motosikletin peşinden koşmaya başlasa da onları yakalayamadı. Çaresiz köpek, tarlanın karanlıklarına doğru kaçtı.

Yaşanan olayı haber alan Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek ve hayvanseverler İsmail Aydın ile İrem Aydın, köpeği bırakıldığı alana yakın bir yerde yorgun ve aç şekilde buldu.

Terk edilen köpeği sahiplenen Aydın çifti, köpeğin bakımlarını yaptırmak üzere veterinere götürdü. Köpeği yakaladıklarında çok korkmuş olduğunu dile getiren hayvanseverler, zarar gelmeden yakalayabildikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

İsmail Aydın ve İrem Aydın çifti, “Büyük ırkların olduğu yere bırakarak ölüme terk etmişler. 2 saatlik bir arama sonucunda bulduk ve sahiplendik. Kötü ve üzücü bir durum. Bakmak istemiyorlarsa en azından buralara salmasınlar. Sosyal medya yoluyla sahiplendirebilirler. Köpek çok üzgün şu anda” ifadelerini kullandı. (İHA)

