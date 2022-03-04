Terk edilmiş köy Lübbey’in YouTuber’larla başı dertte

İzmir Ödemiş'te sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8'e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, YouTuber'ların da uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde gençlerin köye giderek 'paranormal' videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, "Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor" dedi.

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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey'in nüfusu, corona virüsü salgını nedeniyle 8’e çıktı.

Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edilirken, Lübbey sakinleri köylerinin turizme kazandırılmasını istiyor. Ancak Lübbey sakinlerinin şu sıralar en büyük sorunu, köye giden YouTuber’ların Lübbey’i lanse ediş şekli. Özellikle gece saatlerinde köye giderek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen YouTuber’lar, Lübbey’de ‘paranormal’ olayların yaşandığı iddiasıyla videolar çekiyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Güler, “Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama köyümüzün perili, lanetli olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. Evlerin içine spreyle işaretler yapmışlar. Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köyümüzde elbette korku filmi de çekilebilir ama çekilen videolarda köyümüzde paranormal olayların olduğu belirtiliyor. En azından bir altyazı ile ‘Bunların hepsi hayal ürünüdür’ diye bir ifade koysalar daha iyi olur” dedi.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR BOŞA GİTMESİN”

Lübbey köyünde 2013 yılından bu yana birkaç kişinin yaşadığını belirten Güler, “Köy nüfusu 5 kişiden oluşuyordu. Ben de her gün Ödemiş merkezden köye giderek köy kahvesini açıyordum. Pandemi olunca ben de ailem ile buradaki evimde yaşamaya başladım. Köy nüfusu da böylelikle 8 kişiye çıktı. Burası sit alanı ilan edilmişti. Zemin etüdü yapıldı, numaralar güncellendi, köyün haritası çizildi. Ancak henüz başka bir gelişme olmadı. Bu tarih yok olmadan konunun hızlıca ele alınmasını istiyoruz. Köyümüzde çok eski, tarihi bir cami var. Hatta tam olarak ne zaman inşa edildiği bile bilinmiyor. O cami yıkılmadan önlem alınmalı. Yapılan çalışmalar boşa gitmesin” diye konuştu.

“KÖYÜMÜZDE KORKULACAK BİR ŞEY YOK”

Haftanın belli günleri Lübbey’e giderek gezici bakkallık yapan Mehmet Erden ise “Ben aslen Lübbeyliyim ama daha sonra Ödemiş’e yerleştim. Haftanın belli günleri burada gezici bakkallık yapıyorum. Köy halkının ihtiyacı olan ürünleri satıyorum. Lübbey çok güzel bir köy. Buranın turizme kazandırılması lazım. Gece saatlerinde gençler burada korkunç videolar çekiyor. Bazı insanlar buraya gelmeye korkuyor ama köyümüzde korkulacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“93 YAŞINDAYIM, KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BURADAYIM”

Köy sakinlerinden Ali Öztürk de Lübbey ile ilgili şunları söyledi: “93 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu köyde yaşıyorum. Bazen kızımın yanına merkeze gidiyorum. Eskiden bu köyde çok kişi vardı ama artık kimse kalmadı. Lübbey’i çok seviyorum. Burası benim vatanım. Başka yerde duramam.” (İHA)