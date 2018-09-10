Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu ve Çevre Çalışma Grubu ile 350org, iklim değişikliğine ve Alpu’da yapılmak istenen kömürlü termik santrale dikkat çekmek için 'İklim İçin Ses Ver' diyerek bisiklet turu düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, termik santrale karşı güneş paneli projesini açıkladı.

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‘Odunpazarı İklim İçin Ses Veriyor’ adı ile düzenlenen etkinlik Odunpazarı Meydanı'nda başladı. ‘Bisikletini al, pedallayanlara katıl, iklim hareketinin sesi yerelden yükselir’ çağrısının yapıldığı etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNEŞ PANELLERİ KURACAĞIZ

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahkeme kararlarına rağmen Eskişehir'de termik santral çalışmalarının yapılmasının hukuku bilmemek olduğunu vurgulayarak, anayasal suç olduğunu savundu.

Başkan Kazım Kurt, yaptığı konuşmada “Buradaki amacımız, elbette çevreyi korumak. Çevrenin korunması demek, insan sağlığının korunması demek. Eskişehir'de yapılmak istenen termik santral iklim değişikliğini tetikleyecek unsurlardan birisidir. O nedenle termik santralin kurulmaması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ

Bisiklet turuna katılan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ise “23 Nisan'da kar yağdı, bu iklimin değiştiğine dair ciddi bir işaretti. Buzullar eriyor, doğada farklılıklar oluyor ve bunu maalesef biz insanlar yaratıyoruz. Bunu farkına vararak, farkındalığını yaratmamız gerekiyor. Çevre hareketin bugün, böyle bir katkı vermek istiyoruz. Eskişehir'e bir yıldır termik santral yapılmak isteniyor. Kömürlü termik santral çevreye, doğaya ve insana zarar verecek ve iklim değişikliliğini tetikleyecek. Kent Konseyi olarak bundan sora iklim için ses ver diyeceğiz ve Eskişehir'de yeşil harekete destek vereceğiz. Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çünkü, çevre çalışma grubumuzla planladıkları bütün parkları sivil hareketle ve çevreci gruplarla yapıyor. Bu harekete destek veren bütün kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. Eskişehir'de kömürlü termik santral istemiyoruz. Ve bu kömürlü termik santralin çevreye, doğaya, insana ve iklime ciddi anlamda zararı olacak” diye konuştu.