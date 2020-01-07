Termik santralin çıkardığı zehir böyle fotoğraflandı

Baca filtresi takmamakta direnen 5 termik santral tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmen kapatılmıştı. Çevreciler doğaya zehir saçmayı sürdürdüğü gerekçesiyle Muğla Yatağan Termik Santrali’nin de kapatılmasını istedi. Rehabilitasyonda olduklarını belirten santral yetkilileri verilen 6 aylık sürenin henüz bitmediğini belirtirken, termik santralin çıkardığı zehirli gaz böyle fotoğraflandı.

Bacalarına filtre takmadıkları için 5 termik santralin çalışmaları tamamen, Manisa Soma Termik Santrali'nin bir kısmının faaliyeti durdurulmuştu. Çevreciler zehir saçmayı sürdürdüğü gerekçesiyle Muğla Yatağan Termik Santrali'nin de kapatılmasını istedi.

FOTOĞRAF ZEHRİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Kazım Erol, baca filtresi yeterli olmayan Yatağan Santralinin çevreyi nasıl zehirli gaz altında bıraktığının fotoğraflarını çekti.

Erol, “Pazar günü 10.25'de Pazartesi de 14.20'de çektiğim fotoğraflarda Kayırlı Ovası'nda göz gözü görmüyor. Hani termik santralde filtreler çalışıyordu? Tüm Muğla halkı santralın baca gazı emisyon değerlerinin canlı şeffaf verilmesini istemeliyiz” diye konuştu.

“YA FİLTRE TAKILSIN YA DA KAPATILSIN”

Çektiği fotoğraflarla santralin çevreyi zehirlemeye devam ettiğini belirten Kazım Erol; “Türkiye’nin 5’inci büyük termik santralinin insan sağlığına verdiği zarar ürkütücü boyutlara ulaştı. Avrupa İklim Ağı'nın (CAN Europe) açıkladığı rapora göre, bölgede kanser ve göğüs hastalıklarından ölenlerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği üst limitin 3-4 kat daha üzerinde olduğunu bilim adamları belgelerle açıkladı” ifadelerini kullandı.

YASALARA UYUYORUZ

Yatağan Termik Santrali Medya İletişim Müdürü Ömer Yurduseven, kurum olarak yasalar çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek, “Baca gazı filtremiz var, ancak rehabilite edilmesi gerekiyor. Yapımla ilgili son aşamadayız. Bu nedenle bakanlık bize 6 ay süre verdi. Şu anda o sürecin içindeyiz. Bizim Çatalağzı Termik Santralimiz kapatıldı. Burayı kısa zamanda iyileştireceğiz” dedi.

DENETLEME YAPILIYOR

Yurduseven, son iki yılda Yatağan'da yapılan toplantılarda bölgenin ölüm riski en fazla olan yerlerden bile 3-4 kat daha fazla olmasının raporlara yansımasına ilişkin, “Yasal olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu şekilde de davranmayı sürdüreceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ölçümler valilik kanalıyla bakanlığa gönderiliyor. Raporlarda son iki yılda bölgedeki kirliliğin giderek azaldığı yazıyor. Şirket olarak amacımız Türkiye'ye ekonomik katkı sağlamak, çevre duyarlılıklarımızı yerine getirmek, istihdam yaratmak var” açıklamasında bulundu.

Yurduseven, 2 yıldır rehabilitasyonda olduklarını belirterek, “Eksiklerimizi gidermek için verilen 6 aylık süre bitmedi” diye konuştu.

FİLTRE TAKMAYAN SANTRALLER

Santrallere 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre verilmiş ve baca filtrelerinin bu süre içinde takılması istenmişti. Ancak bu süre içinde filtre takmayan Kahramanmaraş Afşin Elbistan A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştı. Diğer 7 santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi, 3 santrale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştı. Muğla Yatağan Termik Santral için de eksiklerin giderilmesi için 6 aylık süre verilmişti.