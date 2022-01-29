Termometreler eksi 25’i gösteriyor! Hayat durma noktasına geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 25 dereceye kadar varan aşırı soğuklar, hayatı adeta donma noktasına getirdi.

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Yüksekova’da yoğun kar yağışı sonrası başlayan aşırı soğuklar hayatı adeta donma noktasına getirdi.

Baraj ve derelerin donduğu ilçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6 metreye kadar ulaştı.

Murat Ural isimli vatandaş, “Burada yıllardır 5 metreyi hatta yüksek kesimlerde 8 metreye kadar karla mücadele ediyoruz. İstanbullular bu kar kalınlığını görse evden bile çıkamaz. Kar yağışı belki bu sene kuraklığı bitirir” dedi. (İHA)

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