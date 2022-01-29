HAYAT
Abone Ol

Termometreler eksi 25’i gösteriyor! Hayat durma noktasına geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 25 dereceye kadar varan aşırı soğuklar, hayatı adeta donma noktasına getirdi.

Yayınlanma: 10:28 - 29 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Termometreler eksi 25’i gösteriyor! Hayat durma noktasına geldi

Yüksekova’da yoğun kar yağışı sonrası başlayan aşırı soğuklar hayatı adeta donma noktasına getirdi.

Baraj ve derelerin donduğu ilçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6 metreye kadar ulaştı.

Murat Ural isimli vatandaş, “Burada yıllardır 5 metreyi hatta yüksek kesimlerde 8 metreye kadar karla mücadele ediyoruz. İstanbullular bu kar kalınlığını görse evden bile çıkamaz. Kar yağışı belki bu sene kuraklığı bitirir” dedi. (İHA)

Kar barajlara yaradı! İşte doluluk oranlarında son durum İlginizi Çekebilir Kar barajlara yaradı! İşte doluluk oranlarında son durum Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor İlginizi Çekebilir Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

 