ORDU'da 2 yıl önce inşa edilen ters ev ziyaretçilerini ağırlıyor. Yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile lavaboları tavana monte edilen sıra dışı evi yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Ordu’nun Altınordu ilçesi teleferik istasyonunun yanında 150 metrekarelik 2 katlı ters ev yapıldı. Radyal temele farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev görenlerin de ilgisini çekiyor. Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile lavabolar tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelen turistler ise fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Kent turizmine katkı sağlayan ters evi yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

“TURİZMİ CANLANDIRACAĞIZ”



Yetkililer, yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği ters evin turizme katkı sağladığını, bölgede de bu evin tek olduğunu belirterek, “Bizim yaylalarımız ve denizimiz turizme büyük katkı sağlıyor. Deniz ve doğa turizminden faydalanmak için projelerimiz var. Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Kent turizmini canlandırmak için çalışmalarımız sürüyor”dedi.

‘BÜTÜN EŞYALAR TERSTEN MONTAJLANMIŞ’

Ters evi ziyaret eden Ebru Çelik, “Ailemle birlikte Ordu´ya gezmeye geldik. Ters evi görünce dikkatimi çekti, içini gezdik. Gerçekten merak edilecek kadar varmış. Bütün eşyalar tersten montajlanmış. Bol bol fotoğraflarını çektik” dedi.