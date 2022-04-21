Ters laleyi koparmanın cezası 109 bin lira

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanacak.

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Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türünü koparanlara nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı ceza geliyor.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, “Havaların ısınmasıyla dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler çiçek açtı. Yöre halkı, bu konuda çok dikkat etmeli. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız” denildi. (İHA)

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