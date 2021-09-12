Tescilli güzellikler diyarı Muğla

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden Muğla değerlerinin eşsizliğini, aldığı coğrafi tescillerle ortaya koyuyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın ‘o bölge ile özdeşleşmiş' anlamında 23 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Bir o kadarı da tescil almak için gün sayıyor.

BODRUM MANDARİNİ

Kireçli toprak ile mineral zengini yeraltı suları, bu bölgede yetişen mandalinalara özel bir renk, koku ve lezzet veriyor.

MARMARİS ADAÇAYI YAĞI

‘Acı elma yağı' olarak da bilinir. Keskin kokulu ve anti bakteriyeldir. Hücre yenileyici özelliği ile başta cilt bakımı olmak üzere birçok alanda kullanılır.

FETHİYE KAYA HALISI

Yöreye göçen Türkmenlerden doğarak yaygınlaştı. Ana renk kırmızı ve lacivert olup, zeytuni yeşil, siyah, beyaz, mavi ve turuncu da ağırlıklı olarak kullanılıyor.

MİLAS YAĞLI ZEYTİNİ

Memecik türü zeytinin taneleri özenle seçilip hazırlanıyor. Bıçakla çizilip tuzlu suda tatlandırıldıktan sonra limon ve zeytinyağı ile saklanıyor.

ORTACA LİMONU

Birinci sınıf limon kategorisinde. Geçen yıl üretilen 80 bin 239 bin ton limonun yüzde 75'i ihraç edildi. En çok talep Rusya ve Avrupa ülkelerinden.

FETHİYE DOMATESİ

Pembe domates olarak da ünlenen Fethiye Domatesi, farklı lezzeti ve dayanıklılığı nedeniyle büyük ilgi görüyor. Birçok ülkeye ihraç da ediliyor.

FETHİYE KAYA İNCİRİ

Dışı koyu mor, içi ise kırmızıya dönük renkte, küçük ebatlı bir incirdir. Şeker oranı ve glisemik indeksi beyaz incire oranla düşüktür, yumuşaktır.

FETHİYE ÜZÜMLÜ DASTARI

Pamuklu iplikten düz ya da beyaz üzerine desenli olarak geleneksel tezgahlarda dokunuyor. Dokumadaki tüm aşamalar tamamen elle yapılıyor.

MARMARİS ÇAM BALI

Sadece bu bölgedeki çamlarda yaşayan ve ağacın özünü sentezleyen bir böcek türü sayesinde balın tadı ve kokusu kendine özgüdür. Şeker içeriği daha düşüktür.

MUĞLA BEYAZ MERMERİ

Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde çıkarılan bu özel mermer cinsi, ABD, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan dahil 60 ülkeye ihraç ediliyor.

OSMANİYE YER FISTIĞI

Tohumlarında, yüzde 45-60 yağ, yüzde 20-30 protein, yüzde 18 karbonhidrat içerir. Özellikle yağ sanayi ve çerez yapımında değerlendiriliyor.

DATÇA NURLU BADEMİ

Yöreye özgü 100'ün üzerinde badem türü arasında lezzeti ve görünümü ile en çok beğenilen çeşit. Nurlu badem şu anda dünyanın bilinen en iri bademi.

SEYDİLER KİLİMİ

Seydikemer İlçesi'ne özgü kilimler, deve yünü renkli çubukların üzerine ‘ters dokuma' (cicim) tekniği ile yapılır. Bölgede zaman zaman kefen olarak da kullanılır.

KAVAKLIDERE CEVİZİ

Beyaz lekeli kabuğu ile diğer türlere göre iri bir cevizdir. Sap kısmı, konulduğu yüzeyde dik durmasını sağlayacak kadar düz, üst tarafı sivridir.

MİLAS EL HALISI

‘Türk düğümü' olarak bilinen çift düğümlü, ipleri yüzde 100 yündür. Renkleri kök boya, menengiç yaprağı, hayıt yaprağı ve ceviz kabuğundan elde edilir.

MUĞLA SARAYLISI

300 yıldır yapılan bu tatlı, düğün ve nişanların vazgeçilmezi. Tatlının hazırlanmasındaki püf nokta, yöreye özgü cevizin kullanılmasından geçiyor.

FETHİYE TAHİNİ

Fethiye ve Seydikemer'de yetişen iri susamların çifte kavrulduktan sonra preslenmesi ile üretiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin tescilli ilk tahini.