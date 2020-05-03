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Tezgahlar kedilere emanet
Tezgahlar kedilere emanet
Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, dükkanların önlerindeki tezgahlar kedilere kaldı.
Yaşam 3 Mayıs 2020 - 12:03

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü için Türkiye’de gerekli önlemleri alıyor. Alınan tedbirler kapsamında ise son olarak Zonguldak ve 30 büyükşehirde 3 sokağa çıkma yasağı getirildi. Sadece fırınların açık olduğu bu günlerde, sokaklar ise hayvanlara kaldı.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde kapalı olan dükkanların önlerinde duran tezgahlar da adeta kediler tarafından paylaşıldı. Tezgahlarda yatan kediler güzel görüntüler oluştururken, dükkanlar da minik dostlara emanet edildi.

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