TGRT Haber’de skandal! Spiker terör haberi sundu kahkahayı bastı

Canlı yayının, televizyon haberciliğin ciddiyetsizliği kaldırmayacağı gerçeği TGRT ekranlarında önceki gün bir kez daha kanıtlandı.

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TGRT haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, TSK’nın Güneydoğu’da PKK terör örgütüne yönelik yaptığı haberleri sundu. Reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri vermeye başladığını düşünen haber sunucusu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.

Bir süre gülen ve telefonunun ekranına bakan spiker, görüntüsünün canlı yayına aktarıldığını fark edince deyim yerindeyse şoke oldu. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Cebeci’ye izleyiciler tepki gösterdi ve kanalı arayıp durumdan şikayetçi oldukları öğrenildi.