The Bachelor yarışmacısı Jade Roper Tolbert soyunma odasında doğum yaptı

The Bachelor yarışmasında üç yıl önce yarışan ve 2016’da Tanner Tolbert ile evlenen Jade Roper Tolbert, dün gece ikinci çocuğunu evinin soyunma odasında dünyaya getirdi. İki yaşında bir kızları olan çiftin ikinci çocukları erkek.

“Yanlışlıkla, dün gece evde, soyunma odasında doğumumu yaptım” diyen Jade, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Hala tüm bunların şokunu yaşıyorum, çünkü bunların hiçbiri planladığım gibi değildi. Oğlumuzu güvenli bir şekilde dünyaya getirmeye yardım eden herkese minnettarım” dedi.

Evde suyunun geldiğini ve hastaneye gitmeye vakit olmadan 75 dakikada doğumun gerçekleştiğini de yazan Jade, doğum sonrasına ait iki de video paylaştı.

