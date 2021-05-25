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The Office’in sevilen oyuncusu Mark York hayatını kaybetti

Dünya çapında hayran kitlesi bulunan The Office dizisinin sevilen oyuncularından Mark York'un 19 Mayıs'ta hayatını kaybettiği, kendisi için verilen ölüm ilanıyla ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:05, 25/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
The Office’in sevilen oyuncusu Mark York hayatını kaybetti

ABD’de 2005-2013 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Office dizisinin sevilen oyuncularından Mark York 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ohio eyaletinde yaşayan York, Miami Valley Hastanesi’nde tedavi görüyordu. York için verilen ölüm ilanına göre, ünlü oyuncu 19 Mayıs’ta beklenmeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mark York’un diziden bir sahnesi.

Ohio’da doğup büyüyen York, oyunculuk kariyeri için California’ya taşındı. 1988 yılından bu yana belden aşağısı felç olan York, The Office’teki Billy Merchant rolüyle hafızala kazınmıştı.

York, The Office dışında CSI: NY, 8 Simple Rules ve A.I. Artificial Intelligence gibi yapımlarda da rol almıştı.

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Yayınlanma Tarihi:12:03,