Tiffany Smith’in Meghan Markle benzerliği onu meşhur etti

Geçtiğimiz gün yayına başlayan Harry & Meghan: Becoming Royal dizisinde Meghan Markle'ı canlandıran Tiffany Smith, bu rolden sonra Düşes'i daha iyi anladığını ve onun gibi güçlü bir kadın olmak istediğini söyledi...

Daha önce Harry & Meghan: A Royal Romance filminde Meghan Markle’ı canlandıran Tiffany Smith, şimdi de bir televizyon kanalında yayına başlayan Harry & Meghan: Becoming Royal dizisinde karşımıza çıkıyor. Meghan’ı canlandırmaya başladıktan sonra Düşes sayesinde meşhur olan ve işleri açılan Smith, insanların aralarındaki benzerliği sık sık dile getirdiğini söylüyor.

Meghan Markle’a ikiz kadar benzeyen Smith, Susseş Düşesi’ni hakkıyla canlandırmak için çok çalışmış. Zira ırkçı aktörlerin Markle’ı kötü canlandırmasını istememiş. Smith, oynayacağı bölümlere hazırlanırken çoklu ırk ilişkilerinin zorlukları hakkında kendi ailesiyle de konuşmalar yapmış.

Gerek filmde gerek dizide Markle’ın neler hissettiğini çok iyi anladığını söyleyen Smith, “Karakteri oynadıkça Meghan-Harry birlikteliğine daha da destek verdim ve onlara saygı duyuyorum” diyor.

Meghan Markle’ın filmi izleyip izlemeyeceği hakkında bilgisi olmayan oyuncu, “Biri benim hayatımı canlandırsa mutlaka izlemek isterdim” diyerek Meghan’ın kendisini izlemesini istediğini dile getiriyor.