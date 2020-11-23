Tik-taklar arasında 60 yıl

Adanalı saat ustası Murat Yurtbulmuş (76), 60 yıldır bit pazarı ve hurdacılardan topladığı eski saatleri evindeki atölyesinde tamir ederek çalışır duruma getiriyor. Aralarında 150 yıllık da olan yüzlerce saati tamir eden Yurtbulmuş, farklı meslek gruplarından birçok saat meraklısına ise tamir eğitimi veriyor.

Murat Yurtbulmuş, ailesinin maddi durumu olmadığı için 15 yaşındayken bir saat dükkanında çırak olarak işe başladı. El becerisini geliştirerek farklı saat türlerini inceleyip tamir eden Yurtbulmuş, saatçilik mesleğine adımını attı.

Ustasından öğrendiği bilgi birikimiyle saat dükkanı açan Yurtbulmuş, emekli olunca iş yerini kapatarak hobi olarak eski saat toplamaya başladı. Hurdacılardan ve bit pazarından topladığı eski saatleri, evindeki atölyesinde tamir ederek çalışır duruma getiren Yurtbulmuşun saatleri arasında 150 yıllık antika saatler de bulunuyor.

Yurtbulmuş, “Hurdacılar bu saatleri kamyonlara atıp metallerini eritmeye götürüyor. Bunlar için ödenen çok fazla para var. Küçük bir bozukluktan dolayı atılıyor. Ben bu saatlerin çoğunu bit pazarından ve yurt dışındaki pazarlardan topladım. Bu bozuk saatleri tamir ederek çalışır duruma getiriyorum” dedi.

Çok farklı meslek gruplarından çırakları olduğunu belirten Yurtbulmuş, saatçilik mesleğine gönül vermek isteyen bir kişiyi yetiştirip kendisine devretmeyi düşündüğünü dile getirdi. (DHA)