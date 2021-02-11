TikTok fenomeni Noyes’in acı sonu: Son paylaşımım dedi ve canına kıydı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcılarının takipçi kazanabilmek için yaptıklarıyla uzun süre tartışılan bir mecra oldu.

TikTok fenomenlerinden Dazhariaa Quint Noyes’in son paylaşımını yaptıktan sonra intihar etmesi, platformun oluşturduğu ortamla ilgili tartışmaları da alevlendirdi.

Son videosunda bir müzik eşliğinde dans eden 18 yaşındaki Noyes, görüntünün kenarına “Hepinizi uyuz ettiğimin farkındayım. Bu benim son paylaşımım” notunu düştü.

Genç kızın sözünü ciddiye almayan takipçileri, ailesinin bu görüntülerin ardından Noyes’in yaşamına son verdiğini açıklamasıyla büyük bir şok yaşadı.

Noyes’in babası Raheem Alla kızı hakkında duygu dolu açıklamalarda bulunurken, “Ne yazık ki o artık bizimle değil, daha iyi bir yerde. Keşke benimle yaşadığın stresi ve duyguları konuşsaydın. Sadece sana sarılmak istiyorum. Artık eve geldiğimde beni bekliyor olmayacaksın. O benim en iyi arkadaşımdı. Kızımı kaybetmek için hiç hazır değildim. Seni meleklerle uçman için özgür bırakmalıyım” ifadelerini kullandı.

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