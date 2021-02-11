Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TikTok fenomeni Noyes’in acı sonu: Son paylaşımım dedi ve canına kıydı

TikTok fenomeni Dazhariaa Quint Noyes, platformda paylaştığı son videonun ardından yaşamına son verdi. 18 yaşındaki genç kızın videoya not olarak, "Hepinizi uyuz ettiğimi biliyorum. Bu benim son paylaşımım" yazdığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:20, 11/02/2021
Haberler Yaşam

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcılarının takipçi kazanabilmek için yaptıklarıyla uzun süre tartışılan bir mecra oldu.

TikTok fenomenlerinden Dazhariaa Quint Noyes’in son paylaşımını yaptıktan sonra intihar etmesi, platformun oluşturduğu ortamla ilgili tartışmaları da alevlendirdi.

Son videosunda bir müzik eşliğinde dans eden 18 yaşındaki Noyes, görüntünün kenarına “Hepinizi uyuz ettiğimin farkındayım. Bu benim son paylaşımım” notunu düştü.

Noyes ve babası.

Genç kızın sözünü ciddiye almayan takipçileri, ailesinin bu görüntülerin ardından Noyes’in yaşamına son verdiğini açıklamasıyla büyük bir şok yaşadı.

Noyes’in babası Raheem Alla kızı hakkında duygu dolu açıklamalarda bulunurken, “Ne yazık ki o artık bizimle değil, daha iyi bir yerde. Keşke benimle yaşadığın stresi ve duyguları konuşsaydın. Sadece sana sarılmak istiyorum. Artık eve geldiğimde beni bekliyor olmayacaksın. O benim en iyi arkadaşımdı. Kızımı kaybetmek için hiç hazır değildim. Seni meleklerle uçman için özgür bırakmalıyım” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirRus fenomen canlı yayında hamile sevgilisini öldürdüRus fenomen canlı yayında hamile sevgilisini öldürdü

 

İlginizi ÇekebilirÜnlü fenomen buzul tırmanışında hayatını kaybettiÜnlü fenomen buzul tırmanışında hayatını kaybetti
canlı Çin hamile intihar para sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:15:18,