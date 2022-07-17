TikTok’ta maaşını açıklayan genç kadın kovuldu

Son dönemin popüler sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşım yapan genç bir kadının maaşını takipçileriyle paylaşması gündem oldu. Genç kadın bu bilgiyi kamuoyu ile paylaştığı için kovuldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Denver kentinde yaşayan teknoloji uzmanı Lexi Larson’un sosyal medya paylaşımları başını yaktı…

Yeni bir şirkette işe başlayan ve yeni işinde 20 bin dolar daha fazla kazandığını söyleyerek 90 bin dolar gelir elde ettiğini açıklayan Larson’un paylaşımı büyük ilgi gördü. Video kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, maaşını açıklaması işverenlerini rahatsız etti.

İşe başladıktan 2 hafta sonra Larson işten çıkarıldı. Şirket, “güvenlik sorunları” sebebiyle Larson’un işten çıkarıldığını açıklarken bu durumu sosyal medyadan paylaşan genç kadın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı söyledi.

ABD’de Ulusal Çalışan İlişkileri Yasası’na göre Larson’un maaşını söylemesinde bir sıkıntı olmazken, şirketin neden böyle bir adım attığına dair bir açıklama yapılmadı.

Bu durumu sosyal medyadan paylaşan ve üzgün olduğunu söyleyen Larson, “Görünen o ki patronlarım paylaştığım TikTok’ları beğenmedi ve maaşımı söylememden rahatsız oldu” dedi. Larson’un eski işine geri döndüğü de ortaya çıktı.