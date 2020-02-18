TikTok’tan yayılan ‘Kafatası Kırıcı’ trendi can alıyor

Son zamanların en çok kullanılan platformu TikTok'ta yer alan 'Kafatası Kırıcı' akımı can alıyor. Çok fazla sayıda genç ve yetişkin, güvenlik önlemi olmadan gerçekleştirdikleri eylem sonucu ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor...

Yeni ve son derece tehlikeli bir trend TikTok’ta yayılmaya başladı. Ölümcül Mavi Balina oyununa benzetilen ‘Kafatası Kırıcı’ trendi, oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor. Şu anda popüler video paylaşım uygulaması TikTok’ta trend olan tehlikeli oyun üç kişi ile yapılıyor. İlk olarak sağ ve soldaki kişiler havaya zıplıyor. Daha sonra ise ortadaki kişi zıplarken, diğer iki kişi havaya sıçrayan kişiye çelme takıyor ve ortadaki kişi yere yığılıyor. Bu tuhaf akım nedeniyle ciddi beyin sarsıntısı geçirenler, ya da ölenler olduğu iddia ediliyor.

Kafatası kırıcı, meydan okuma yoluyla yayılıyor ve bu durum ebeveynleri endişelendiriyor. Güvenlik önlemi olmadan, üstelik taşın üzerinde yapılan trend velileri de ayağa kaldırdı. İlk olarak Venezuela’da bir okulda çekilen ve buradan dünyaya yayıldığı düşünülen akım sonucu Brezilya’da bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ayrıca yapılan tehlikeli harekete maruz kalan iki öğrencinin de yaralandığı kaydedildi.

Mirror gazetesine göre de yapılan bu challenge ABD ve Avrupa’da çok sayıda insanın yaralanmasına neden oldu. Mirror, bir öğrencinin bu hareketten sonra hastaneye kaldırıldığını yazdı.