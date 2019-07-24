Timur Emek ve Marcus Hyde hakkında taciz iddiası

Ünlü isimlerin, markaların, modellerin, fotoğrafçıların, aklınıza gelebilecek herkesin foyalarını ortaya çıkaran 'DietPrada' Instagram hesabı, Türk fotoğrafçı Timur Emek hakkında da akıl almaz bir iddiada bulundu. Hesap, Emek'in modelleri taciz ettiğini söyledi...

Instagram’ın en çok takip edilen hesaplarından biri olan Diet Prada, özellikle son günlerde yaptığı paylaşımlarla adeta dünya gündemini oluşturuyor. Ünlü isimler ya da ünlü moda devleriyle ilgili şimdiye kadar konuşulmayan, saklanan pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkaran hesap, geçtiğimiz günlerde modelleri taciz eden fotoğrafçıları hedef aldı.

Taciz iddiasında bulunduğu ilk kişi Marcus Hyde… Kim Kardashian ve Ariana Grande gibi ünlü isimlerin fotoğrafçısı Hyde, çıplak fotoğrafını gönderenlerin fotoğraflarını ücretsiz olarak çekeceğini söylüyormuş. Hatta bir manken ile yazışmaları ortaya çıkan fotoğrafçı, konuşmada “çıplak fotoğrafını atarsan sana bedava fotoğraf çekimi yaparım” diyor. Model ise “Çıplak fotoğrafım yok. Çekim yapabilirim ama sana çıplak fotoğraf atamam” diye cevap vermiş. Bunun üzerine Hyde modele “O zaman üzgünüm çekimin ücreti 2 bin dolar” diyor. İki gün önce ortaya çıkan bu skandaldan sonra Ariana Grande ve Kim Kardashian bir daha Marcus ile çalışmayacaklarını belirterek, Hyde’ı sosyal medyadan da takip etmeyi bıraktı.

Türkler’i üzen haber ise dün akşam ortaya çıktı. Yurtdışında Mert Alaş gibi yaptığı işlerle adından söz ettiren ve gurur kaynağı olan Timur Emek de meğer iddialara göre modellere tacizde bulunuyormuş. Şimdiye kadar Bella Hadid, Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Alessandra Ambrossio, Adriana Lima, Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken, çekimleri ünlü moda dergilerinde yer alan Emek, yine Diet Prada hesabının iddiasına göre, pek çok kadına taciz mesajları atmış.

Hesabın yaptığı paylaşımlar, Emek’in, çıplak fotoğraf istemenin ötesinde, karşıdaki kişiyle çeşitli fanteziler istediğini gösterdi. Ki Türk fotoğrafçının tacizine uğradığını iddia eden Haley Bowman, hesabından paylaştıklarıyla adeta şoka uğrattı. Tüm Whatsapp ve sosyal medya yazışmalarını ifşa eden Bowman bir paylaşımında, çekim sırasında Emek’in elini tutup zorla cinsel organına götürdüğünü yazdı.

Diet Prada’nın yaptığı bir paylaşımda Julia Francina adlı bir kadına da yazışmalarının ekran görüntüsü yer aldı. Emek Julia’ya cinsel ilişki teklifinde bulunup, her şeyin bir bedelinin olduğunu ve biraz eğlence istediğini yazmış. Julia Francina “Ne gibi bir eğlence” diye sorunca da Timur “Ben bir erkeğim, bunun üzerinde biraz düşün” yazmış.

Instagram hesabı, taciz iddiasında Türk model Deniz Tekin’in de adını geçirdi. Genç modelin de Timur Emek’in tacizine maruz kaldığını yazan Diet Prada, 2017 yılında Deniz’e üstsüz çekim teklif ettiğini yazdı. Konu hakkında görüşünü öğrenmek için Deniz Tekin’i aradık. Hesabın yazdığı her şeyin doğru olduğunu belirten Tekin, dün gece sabaha kadar telefonunun susmadığını belirtti.

Dört yıldır modellik yaptığını, Timur ile de 2017’de sosyal medya mesajı ile tanıştığını anlatan Deniz, fotoğrafçının kendisiyle çekim yapmak istediğini söyledi. “Ona ajansımla iletişime geçmesi gerektiğini yazdım. Aradan biraz geçti, bana yeniden mesaj attı ve ajansımla konuştuğunu, gün ayarlamamız gerektiğini söyledi. O anda ona güvenip ajansı aramayabilirdim ama hemen bir yetkiliyi arayarak durumu anlattım. Bana Timur’un kara listede olduğunu, çekim yapmamam gerektiğini söylediler” diyen Tekin, Timur Emek’in kendisine İstanbul’a geldiğinde ulaştığını anlattı.

Deniz yaşananları şöyle anlattı: “Ajansımdan Timur’un kara listede olduğunu öğrendim. Ajansım gerek sözlü gerek fiziksel tacizde bulunanları kara listeye alıyor ve onlarla çalışmıyoruz. O sırada zaten Timur bana yazmaya devam ediyordu. Bana çıplaklık içeren fotoğraflar çekmek istediği söyledi. “Ona nasıl bir çekim istediğini sordum ve fotoğraf görmek istediğimi söyledim. Timur da bana ne tarz çekimler yaptığımı biliyorsun gerek var mı? Çıplak fotoğraflar’ deyince baktım muhabbet sonra uygunsuz konuşmalara varmaya başladı. Benden göğüslerimin fotoğrafını istedi. Normalde paralı çekimler yaptığını, göğüslerimi gönderirsem bedava çekim yapacağını yazdı. İstemiyorsam da tek fotoğrafın bedelinin 600 dolar olduğunu söyledi… Konuşmalardan çok rahatsız olduğum için hemen sohbeti kestim.”

Konu ile ilgili açıklamalardan sonra Marcus’un hesabı kapandı. Instagram hesabı ise, bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, yakında başka isimleri açıklayacağını söyledi…