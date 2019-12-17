TIR önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı Ellie Goulding kurtardı

İngiltere'de bir TIR sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı. Otomobildeki adamın kornaya basmasına rağmen durumu fark edemeyen TIR sürücüsünü, o sırada aynı yolda şoförü ile seyreden ünlü şarkıcı Ellie Goulding ikaz ederek durmasını sağladı. Yaşanan o anlar amatör kameralarca kaydedildi.

İngiltere´nin başkenti Londra’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir TIR, içinde birinin bulunduğu otomobili yolda sürüklüyor. Görüntülerde TIR’ın hemen sağında ilerleyen cipteki sürücü ve yolcu ise, TIR sürücüsünü korna ve el işaretleri ile ikaz ederek durdurmaya çalışıyor.

TIR sürücüsünün durduğu, araçtan kafasını öne doğru uzattığında aracı fark edip büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Amatör görüntülerde, TIR´ın durmasını sağlayan cipteki kişinin ise ünlü şarkıcı Ellie Goulding olduğu ortaya çıkıyor.

Otomobil sürücüsünün hayatını kurtaran Ellie Goulding, şoförünün, otomobilin kapısını açarak sürücünün sağlık durumunu soruyor. Goulding ayrıca sürücüyü sakinleştirmeye çalışıyor.