Tiramisunun babası 93 yaşında hayatını kaybetti

Tiramisu'nun babası olarak bilinen İtalyan restorancı 93 yaşında hayatını kaybetti. Ado Campeol, 1972'de kahve aromalı tatlıyı piyasaya sürmüştü.

Sozcu.com.tr

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Tatlının kökenleri sıklıkla tartışılsa ve aile tarifi üzerinde hiçbir zaman telif hakkı iddia etmese de Alle Beccherie restoranının sahipleri Campeol ve eşi Alba, tiramisunun mucitleri olarak kabul ediliyor.

Tarihçilere göre, 1972’de restoranlarının menüsüne mascarpone peyniri ile çırpılmış yumurta sarısı, kahveye batırılmış bisküviler ve acı kakao tozu ile kaplanmış bir tatlı eklediler.

“Al, götür beni” olarak tercüme edilen tiramisù kelimesi, Treviso lehçesinin “tireme su” kelimesinden gelir. Ayrıca tatlının da afrodizyak etkisi olduğu iddia ediliyor.

Campeol, ailesinin 1939’da devraldığı Le Beccherie’de genç bir çocukken çalışıyordu. Carlo, İtalyan günlük Corriere della Sera gazetesine “Babam son derece doğru bir insandı, ailesine çok bağlıydı, ciddi bir profesyoneldi. Hepimize ilham kaynağı oldu” dedi.

Veneto bölgesinin valisi Luca Zaia, Twitter’da şunları yazdı: “Şehir, yemek ve şarap tarihinden bir yıldızı daha kaybetti.”

Tiramisu’nun çok sayıda varyasyonu mevcut. Bazı şefler panettone gibi kekler kullanır. 2010 yılında İtalyan Mutfak Akademisi tarafından onaylanan orijinal tarif alkolsüz olmasına rağmen, varyantlar rom veya marsala gibi alkolleri içerir.

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